تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن لـ السعوديين

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دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن المواطنين باتباع تعليمات السلطات، وتجنب مواقع الاشتباكات في واشنطن.

وقالت في تغريدة على “تويتر”: “تود السفارة التأكيد على المواطنين المتواجدين في واشنطن بالالتزام بحظر التجول من الساعة 6م اليوم وحتى الساعة 6 من صباح الغد، واتباع تعليمات السلطات المحلية”.

كما أكدت السفارة على “أهمية عدم الحضور إلى واشنطن خلال هذه الفترة لمن هم خارجها، والاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة في الحالات الطارئة”. Source almowaten





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