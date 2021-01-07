“الجوازات”: “هوية مقيم الرقمية” متاحة على تطبيق “أبشر أفراد”.. وهذه طريقة عملها

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أطلقت المديرية العامة للجوازات، أمس (الأربعاء)، النسخة الرقمية من هوية مقيم، وأصبحت متاحة على تطبيق “أبشر أفراد” تحت اسم “هوية مقيم الرقمية”، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي النقيب ناصر العتيبي، أن هوية مقيم الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين في حال عدم حملهم أصل الهوية.

وأضاف أن المستفيد سيتمكن من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر التطبيق من خلال رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأكد أن هوية مقيم الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.

Source akhbaar24.argaam

