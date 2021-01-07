“هيئة النقل” تطلق مبادرة “استثناء الضمان المالي” لعدد من الأنشطة وتوضح آلية الحصول عليها

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أعلنت الهيئة العامة للنقل أمس (الأربعاء)، مبادرتها “استثناء الضمان المالي”، وذلك لتمكين رواد الأعمال ودعم المنشآت الوطنية الناشئة في أنشطة النقل.
وأوضحت أن المبادرة تأتي بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتتضمن استثناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من متطلب الضمان المالي اللازم للحصول على تراخيص الأنشطة لمدة عام واحد فقط.
وأبانت أن أنشطة النقل التي ينطبق عليها الاستثناء هي: نشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، ونشاط توجيه الحافلات، ونشاط توجيه مركبات الأجرة، ونشاط توجيه المركبات لنقل البضائع.
كما أوضحت آلية الحصول على الاستثناء، وهي الحصول على الشهادة المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة..، وإرفاق الشهادة عند استكمال إجراءات إصدار الترخيص النهائي من خلال بوابة “نقل”، مؤكدة عدم وجود مدة محددة للتقديم على الاستثناء.
Source akhbaar24.argaam
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