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أمانة جدة تكشف عن تصاميم مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ “أبحر الجنوبية” (صور)

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كشفت أمانة جدة، أمس (الأربعاء)، عن تصاميم مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ “أبحر الجنوبية”.

ويعد المشروع أحد مشاريع رؤية المملكة 2030، ضمن مبادرة أنسنة المدن لتحسين جودة الحياة بمحافظة جدة، ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.

وتظهر الصور مكونات المشروع، من ممشى بحري، ومسطحات خضراء، ومسار للدراجات، وشواطئ رملية، ومواقف للسيارات.

إضافة إلى جسر السقالة، ومبان استثمارية، وكاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.

كما عرضت الصور جانبًا مما ستبدو عليه البنية التحتية للمشروع من نظم الكهرباء وأنظمة إطفاء الحريق وغيرها.

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Source akhbaar24.argaam


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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