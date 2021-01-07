أمانة جدة تكشف عن تصاميم مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ “أبحر الجنوبية” (صور)

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كشفت أمانة جدة، أمس (الأربعاء)، عن تصاميم مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ “أبحر الجنوبية”.
ويعد المشروع أحد مشاريع رؤية المملكة 2030، ضمن مبادرة أنسنة المدن لتحسين جودة الحياة بمحافظة جدة، ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.
وتظهر الصور مكونات المشروع، من ممشى بحري، ومسطحات خضراء، ومسار للدراجات، وشواطئ رملية، ومواقف للسيارات.
إضافة إلى جسر السقالة، ومبان استثمارية، وكاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.
كما عرضت الصور جانبًا مما ستبدو عليه البنية التحتية للمشروع من نظم الكهرباء وأنظمة إطفاء الحريق وغيرها.
Source akhbaar24.argaam
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