المذيع منصور المسبحي يروي تفاصيل لقائه مع الملك سلمان أثناء “حرب الخليج” (فيديو)

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روى المذيع منصور المسبحي تفاصيل لقائه السابق مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء حرب الخليج، مبيناً أنه كان متطوعاً ويقوم بعمل ترجمة لمحطة “سي إن إن” التي كانت تقوم بتغطية الحرب.

وقال المسبحي خلال لقائه ببرنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، إن الملك سلمان قام بزيارة إلى الجنود في مركز التدريب الخاص بهم وكان حينها أميراً للرياض، وقدم لهم الدعم المعنوي.

وتحدث الملك سلمان في ذلك اللقاء إلى الجنود مؤكداً لهم أن ما يقومون به هو الجهاد الحقيقي في سبيل الله والوطن الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ناقلاً لهم شكر الملك فهد والقيادة على ما يقدمونه في أرض المعركة.

Source akhbaar24.argaam

