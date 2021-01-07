إعلان وظائف إدارية وصحية بمستشفيات الأمن المركزي بمناطق المملكة

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تعلن شركة إيه إم آي العربية السعودية (AMI) عن توفر وظائف إدارية وصحية وفنية (للرجال والنساء) للعمل في (مستشفيات الأمن المركزي) بكل من (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، أبها) حسب المسميات والشروط التالية:

– أخصائي علاج تنفسي (الدمام)

المتطلبات: بكالوريوس علوم طبية تطبيقية تخصص (الرعاية التنفسية) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص.

– فني علاج تنفسي (جدة)

المتطلبات: دبلوم فني العلاج التنفسي (لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الثانوية) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص.

– أخصائي تمريض (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، أبها)

المتطلبات: بكالوريوس تمريض وأن يكون لديه رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول (لا يشترط الخبرة).

– فني تمريض (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، أبها)

المتطلبات: دبلوم تمريض (لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الثانوية) ورخصة مزاولة المهنة (لا يشترط الخبرة).

– مساعد صحي تمريض (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، أبها)

المتطلبات: دبلوم أقل من سنتين بعد الثانوية وأن يكون لديه رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول (لا يشترط الخبرة).

– مساعد طبيب أسنان (الرياض، جدة)

المتطلبات: بكالوريوس (مساعد طبيب أسنان) أو دبلوم بعد الثانوية (لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية) مع رخصة مزاولة المهنة (لا يشترط الخبرة).

– فني مختبرات طبية (الرياض، الدمام، القصيم)

المتطلبات: دبلوم في (المختبرات الطبية) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص.

– محاسب (الرياض)

المتطلبات: بكالوريوس أو دبلوم (محاسبة) مع إتقان اللغة الإنجليزية وإجادة العمل على الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

– مساعد إداري (الرياض)

المتطلبات: دبلوم (إدارة صحية، إدارة أعمال، إدارة عامة) أو ما يعادلهم مع خبرة سنتين وإتقان اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الأوفيس.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– توفر رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية).

نبذة عن الشركة:

شركة أيه إم آي العربية السعودية (AMI) تم تأسيسها عام 1981م من قبل الشركة الطبية الأمريكية العالمية (American Medical International Co) وشركة زينل السعودية (XENEL Industries Ltd)، في عام 1988م أصبحت الشركة مملوكة بالكامل لشركة زينل السعودية، وعلى مدار العقود القليلة قامت الشركة بإدارة وتشغيل كبرى المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية الخاصة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وفقاً لمعايير الجودة العالمية وسلامة المرضى.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/5/23هـ عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

