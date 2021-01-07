«الصحة» تحسم الجدل المثار حول أحقية حصول أحد الأشخاص على لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - حسمت وزارة الصحة الجدل المثار، حول ما يتم تداوله بشأن حصول أحد الأشخاص على لقاح كورونا يوم الاثنين الماضي في مركز اللقاحات بمحافظة جدة وحول أحقيته بأخذ اللقاح.

وأكدت وزارة الصحة، أن الشخص مقيم متواجد في المملكة بهوية مقيم النظامية وتحت كفالة أحد الشركات الخاصة بمحافظة جدة وضمن الفءات العمرية المشمولة باللقاح لهذه المرحلة.

كما تؤكد الوزارة أن التوجيهات الكريمة تؤكد على تقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين ممن تشملهم المرحلة التي تحددها وزارة الصحة؛ وهذا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم الرعاية الطبية لجميع المواطنين والمقيمين.