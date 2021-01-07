السفارة في واشنطن تناشد المواطنين الالتزام بحظر التجول واتباع تعليمات السلطات

ناشدت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين المتواجدين في واشنطن، بالالتزام بحظر التجول من السادسة مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد.

وطالبت السفارة السعودية، المواطنين باتباع تعليمات السلطات المحلية، وعدم الحضور الى واشنطن خلال هذه الفترة لمن هم خارجها، والاتصال على ارقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة في الحالات الطارئة.

وأشهر عناصر الشرطة الأمريكية، أسلحتهم لحماية أعضاء مجلس النواب، من احتجاجات المتظاهرين أمام الكونجرس.

واقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مبنى الكونغرس، في الوقت الذي يجتمع فيه أعضاؤه لفرز الأصوات الانتخابية من كل ولاية أمريكية وتأكيدها.

وأمر عمدة واشنطن بفرض حظر التجول في العاصمة اعتبارا من الساعة الـ6 مساء، بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامبـ مبنى الكونغرس الأمريكي.

واشتبكت الشرطة الأمريكية مع أنصار الرئيس ترمب أمام الكونجرس وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

واستؤنفت جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي، التي رفعت قبل سابق، لفرز الأصوات الانتخابية من كل ولاية أمريكية وتأكيدها، بعد اقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مبنى الكونغرس.

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للكونجرس إنه لا يتمتع بـ "سلطة أحادية" لرفض أصوات المجمع الانتخابي، رافضا جهود الرئيس دونالد ترامب لإلغاء هزيمته في انتخابات نوفمبر.

وكتب يقول: "إن حكمي المدروس هو أن قسمي بدعم الدستور والدفاع عنه يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية - لتحديد أي الأصوات الانتخابية يجب احتسابها وأيها لا ينبغي احتسابها".

وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المواطنين بـ"الحفاظ على السلمية"، في الوقت الذي اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس( الكابيتول) الأمريكي بعدالاشتباك مع الشرطة.

وغرد ترامب عبر تويتر "الرجاء دعم شرطة الكابيتول وإنفاذ القانون. إنهم حقًا إلى جانب بلدنا. ابقوا مسالمين!".

وكان ترامب قد أثار في وقت سابق غضب الآلاف من أنصاره بمزاعم لا أساس لها بتزوير الانتخابات في خطاب ألقاه بالقرب من البيت الأبيض، وشجعهم على السير إلى مبنى الكابيتول.