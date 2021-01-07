بالفيديو.. «الموارد البشرية» تعدد مزايا تطبيق قرار الزي الموحد

عددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مزايا تطبيق قرار الزي الموحد للمنشآت والعاملين والعملاء.

ونشرت الوزارة فيديو وإنفوجراف، عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الأربعاء، أكدت خلالهما أن مميزات تطبيق قرار الزي الموحد يبرز هوية المنشأة بتمييز العلامة التجارية ومعرفتها، يحقق المساواة بين أفراد فريق العمل دون تمييز ويحسن تجربة العملاء من خلال معرفتهم بالموظفين دون تأخير.

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