القبض على 5 مواطنين من موظفي إحدى الشركات الأمنية خططوا لسرقة مليون ريال

تمكنت الجهات الأمنية المختصة من القبض على 5 مواطنين من موظفي إحدى الشركات الأمنية بعد ثبوت تواطؤهم في التخطيط لسرقة مبلغ مليون ريال من سيارة نقل أموال، وقيام أحدهم، مواطن بالعقد الرابع من العمر سبق له العمل بالشركة، بتنفيذ الجريمة أثناء تغذية جهاز صرف آلي بالنقود في المنطقة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، إن إجراءات البحث والاستدلال التي تم تنفيذها فور مباشرة البلاغ، الذي تلقاه مركز شرطة الجنوبية بخميس مشيط عند الساعة 4:50 مساءً من يوم الأربعاء 22 / 5 / 1442 هـ ، أسفرت عن تحديد هوية المتهمين بالجريمة ومتابعة منفذها بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة ( شرطة محافظة جدة ) والقبض عليه من الدوريات الأمنية بمحافظة جدة.

وأشار متحدث شرطة عسير إلى أنه تم ضبط كامل المبلغ المسروق بحوزته وذلك في وقت وجيز، وقد تم ايقاف جميع المتهمين واستكمال الاجراءات الأولية النظامية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.