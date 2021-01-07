السعودية اليوم / المكسيك تسجل 13345 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء 13345 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

// انتهى //

07:59ت م

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مكسيكو سيتي 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسسجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء 13345 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1165 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و479 ألفا و835 إصابة و129 ألفا و987 وفاة.وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.// انتهى //07:59ت م0015

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