سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استعراض القيادة العسكرية الباكستانية الوضع الأمني الراهن والتحديات التي تواجهها باكستان في ظل المتغيرات الإقليمية.

واهتمت بتكثيف الحكومة الباكستانية إجراءات استيراد اللقاء المضاد لفيروس

وأنبأت عن لقاء وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان أمس بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي لبحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلى تسجيل سلطات الصحة الباكستانية إصابتين جديتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وتطرقت إلى إبداء كوبا رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان في مختلف المجالات من أجل المنفعة المتبادلة لدي شعبي البلدين.

و نشرت أنباء مقتل طفلين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار قنبلة يدوية أمس في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.

وعرجت إلى توقعات تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني خلال الفترة القادمة، ونجاح باكستان في تجاوز الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كورونا.

وتناقلت في الشأن الدولي اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مقر الكونغرس لعرقلة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، واضطرار السلطات الأمريكية على نشر الحرس الوطني للسيطرة على الوضع.

وأخبرت صحف باكستان عن تفاقم جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، واضطرار بريطانيا على إعادة فرض إجراءات الإغلاق للمرة الثالثة.

// انتهى //

07:43ت م

0014



إسلام آباد 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استعراض القيادة العسكرية الباكستانية الوضع الأمني الراهن والتحديات التي تواجهها باكستان في ظل المتغيرات الإقليمية.واهتمت بتكثيف الحكومة الباكستانية إجراءات استيراد اللقاء المضاد لفيروس كورونا لسرعة توفيره في باكستان.وأنبأت عن لقاء وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان أمس بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي لبحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأشارت إلى تسجيل سلطات الصحة الباكستانية إصابتين جديتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.وتطرقت إلى إبداء كوبا رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان في مختلف المجالات من أجل المنفعة المتبادلة لدي شعبي البلدين.و نشرت أنباء مقتل طفلين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار قنبلة يدوية أمس في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.وعرجت إلى توقعات تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني خلال الفترة القادمة، ونجاح باكستان في تجاوز الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كورونا.وتناقلت في الشأن الدولي اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مقر الكونغرس لعرقلة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، واضطرار السلطات الأمريكية على نشر الحرس الوطني للسيطرة على الوضع.وأخبرت صحف باكستان عن تفاقم جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، واضطرار بريطانيا على إعادة فرض إجراءات الإغلاق للمرة الثالثة.// انتهى //07:43ت م0014

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.