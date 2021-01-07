

كانبيرا 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن تسجيل الاقتصاد الأسترالي فائضا تجاريا قدره 5 مليارات دولار أسترالي في شهر نوفمبر 2020م الماضي.

وأوضح البيان أن فائض السلع والخدمات في أستراليا انخفض بمقدار 1.561 مليار دولار أسترالي ليصل إلى 5.022 مليار دولار أسترالي في نوفمبر الماضي.

// انتهى //

07:34ت م

0013





كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / أستراليا تسجل فائضا تجاريا قدره 5 مليارات دولار أسترالي في نوفمبر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.