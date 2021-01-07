السعودية اليوم / الأمم المتحدة تشدد على أهمية احترام العملية السياسية في واشنطن



نيويورك 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شعوره بالحزن إزاء الأحداث التي وقعت أمس بمقر الكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

وشدد دوجاريك على أهمية أن يؤكد القادة السياسيون، في مثل هذه الظروف، لمؤيديهم الحاجة للامتناع عن العنف واحترام العمليات السياسية وسيادة القانون.

وأعرب رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير من جانبه عن قلقه بشأن التطورات التي وقعت أمس في مقر الكونغرس الأمريكي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي إحدى أكبر الديمقراطيات في العالم، وأن السلام واحترام العمليات الديمقراطية سيسودان في هذا الوقت الحرج.

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07:21ت م

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