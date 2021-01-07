الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

فورمولا إي تعلن عن موعد سباقها في الدرعية

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

أكدت فورمولا إي أن خطط أول سباق ليلي لها ستمضي قدمًا كما هو مخطط لها في فبراير المقبل، بعد أن أثيرت بعض الشكوك حول ما إذا كان سيتم تأجيلها بسبب وباء فيروس كورونا.

وحسبما ذكر موقع موتور سبورت ويك، سيبدأ الموسم السابع من السباقات بالكامل يوم 26 فبراير برأسين بالدرعية في السعودية، ولأول مرة سيقام السباق ليلًا.

وتمضي فورمولا إي والحكومة السعودية قدمًا في خطط بدء الموسم في الدرعية، مع افتتاح الموسم للمرة الثالثة على التوالي.

تقنيات متطورة

وستكون هناك أحدث تقنيات LED منخفضة الطاقة، والتي ستقلل من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

وستكون الطاقة المتبقية للإضاءة الكاشفة متجددة بالكامل، يتم توفيرها بواسطة زيت نباتي مهدرج منخفض الكربون معتمد ومصنوع من مواد مستدامة.

وسينطلق سباق الدرعية الإلكتروني الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش (20:00 بالتوقيت المحلي) يومي 26 و 27 فبراير.

ولم تؤكد فورمولا اي بعد المكان الذي ستزوره بعد ذلك، ولكن من المتوقع أن تعلن عن إعادة جدولة التقويم في الوقت المناسب.

وكان ألبرتو لونغو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للبطولة قال: نحن فخورون جدًا بالشراكة مع السعودية لإنشاء أول سباق ليلي في الفورمولا إي، أنا واثق من أن السباق سيكون مذهلًا.

وكانت قد دخلت مدينة الدرعية التاريخية القديمة التاريخ باستضافتها أول سباق كهربائي بالكامل في شوارع المنطقة.

وأضاف أنه من المناسب جدًا أن يعرض مكان قديم جدًا أحدث التقنيات المستدامة، حيث ستشرق الدرعية لتتألق أمام العالم، ونتطلع لمشاهدة المناظر المذهلة التي تضمن الظهور تحت الأضواء.

