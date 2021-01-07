اخبار السعوديه

حال المرتزقة بعد المصالحة الخليجية

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حال المرتزقة بعد المصالحة الخليجية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

MO Nasa

MO Nasa

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