السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 870 إصابة جديدة بفيروس

كما تم تسجيل 19 وفاة جديدة من كوفيد-19 في كوريا الجنوبية ليبلغ إجمالي الوفيات 1,046 وفاة.

// انتهى //

06:09ت م

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سيئول 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) خلال يوم أمس مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 66,686 إصابة.كما تم تسجيل 19 وفاة جديدة من كوفيد-19 في كوريا الجنوبية ليبلغ إجمالي الوفيات 1,046 وفاة.// انتهى //06:09ت م0010

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