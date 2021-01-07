

الرياض 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير ( تشمل السواحل منها ) وتمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض و تبوك ،المدينة المنورة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة. ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

// انتهى //

06:01ت م

0002





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.