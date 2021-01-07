سياسي / تكليف كريستوف ماري جوزيف دابيري برئاسة الحكومة في ساحل العاج



واغادوغو 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 6 يناير 2021 م واس

أصدر الرئيس العاجي روك مارك كريستيان كابوري مرسوما رئاسيا بإعادة تعيين كريستوف ماري جوزيف دابيري رئيسا للحكومة حسب بيان بثه التلفزيون العمومي العاجي.

يذكر أن دابيري عُين للمرة الأولى وزيرا أولا سنة 2019 خلفا لبول كابا تيبا.

وكان الرئيس روك مارك كريستيان كابوري قد أعيد انتخابه في نوفمبر الماضي لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وتعهد بجعل الأمن أولوية خلال الفترة المقبلة وإطلاق مشاورات واسعة في الأشهر المقبلة حول تحديد السبل نحو المصالحة الوطنية.

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