

هراري 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

أعلنت حكومة زيمبابوي عن إعادة فرض حظر التجوال ليلاً لمدة 30 يومًا لمواجهة تفاقم حالات الإصابة بفيروس

وأفاد نائب الرئيس ووزير الصحة كونستانتينو تشيوينغا أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات لمواجهة كورونا سيتم تنفيذها بصرامة، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات

وأضاف أن التجمعات التي تم منعها تشمل أيضا تجمعات الأفراح والاحتفالات الدينية، بينما سيسمح للجنائز في حدود 30 شخصًا بدلا من 100، واقتصار رحلات وسائل النقل بين المحافظات والمدن على الخدمات الأساسية والتجارية.

وأشار تشيوينغا إلى أنه يُسمح للقطاعات الصناعية الرئيسية فقط بالعمل، مثل التعدين والتصنيع والفلاحة، بينما سيتم تعليق عمل المقاولات الأخرى في القطاعين المنظم وغير المنظم لمدة 30 يوما.

// انتهى //

03:56ت م

0232



هراري 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسأعلنت حكومة زيمبابوي عن إعادة فرض حظر التجوال ليلاً لمدة 30 يومًا لمواجهة تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأفاد نائب الرئيس ووزير الصحة كونستانتينو تشيوينغا أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات لمواجهة كورونا سيتم تنفيذها بصرامة، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات الرياضية مجددًا خلال هذه الفترة.وأضاف أن التجمعات التي تم منعها تشمل أيضا تجمعات الأفراح والاحتفالات الدينية، بينما سيسمح للجنائز في حدود 30 شخصًا بدلا من 100، واقتصار رحلات وسائل النقل بين المحافظات والمدن على الخدمات الأساسية والتجارية.وأشار تشيوينغا إلى أنه يُسمح للقطاعات الصناعية الرئيسية فقط بالعمل، مثل التعدين والتصنيع والفلاحة، بينما سيتم تعليق عمل المقاولات الأخرى في القطاعين المنظم وغير المنظم لمدة 30 يوما.// انتهى //03:56ت م0232

كانت هذه تفاصيل خبر زيمبابوي تعيد فرض حظر التجول بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.