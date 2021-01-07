شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام: ما ينادي به الغرب من حقوق الإنسان وسيلة لاختراق الدولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شدد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على أن لكل دولة خصوصيتها، رافضا التدخل في الشؤون الداخلية من قبل بعض الدول.

وقال الأمير سطام: "كل دولة لها خصوصياتها فمن غير الطبيعي أن تطالب بشيء موجود بالدول الغربية أن يصبح واقعاً في الدول العربية " .

وتابع: " ما ينادي به الغرب من حقوق الإنسان، والأحزاب وغيرها من المصطلحات البراقة، ما هي إلا وسيلة لإختراق المجتمع والدولة وليس من أجل النهضة والحداثة ".

وأكد الأمير سطام أن النهضة الحقيقية تكون بالعلم والعمل.