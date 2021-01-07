شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. فنانة توثق القمة الخليجية بلوحة مبهرة بالرمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

لفتت الفنانة التشكيلية بسمة البلوي أنظار حضور القمة الخليجية الـ41 التي عُقدت في محافظة العلا، بلوحة فنية مبهرة بالرمال.

واستغرق العمل من الفنانة نحو 4 أيام متواصلة لم يكن سوى فكرة منها، حيث عبرت من خلاله عن اعتزازها بحضارتها.

وقالت الفنانة "إن الفكرة انطلقت باجتهاد شخصي مني مع انطلاق خبر احتضان العلا القمة الخليجية؛ إذ عبَّرت عن مدى اعتزازي بحضارة العلا، والاحتفاء بانعقاد القمة الخليجية بها، ودمجتُ بين شعار مجلس التعاون وحضارة بلدي".

ويُذكر أن الرسم بالرمل أحد أنواع الفنون التشكيلية، ويستخدم فيه الفنان مادة الرمل في إنتاج اللوحات أو الأعمال الفنية باستخدام مادة الرمل الطبيعي أو الرمل الملون الذي يتم تشكيله بهيئة محددة لإنتاج منظر جمالي بأسلوب محدد.