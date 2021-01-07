تمديد تكليف «النعمي» مساعدًا لمدير صحة جازان

أصدر مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي قرارًا، بتمديد تكليف الدكتور عواجي بن قاسم النعمي مساعدًا لمدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول الصحي، ومساعدًا لمدير عام صحة جازان للخدمات العلاجية بالإنابة لمدة عام.

ويعد «النعمي» من الكفاءات القيادية المتميزة في صحة جازان، وله عدة مشاركات داخلية وخارجية في مجال تخصصه وعمله وساهم في تطوير الخدمات الصحية بالمنطقة والتي تحقق من خلالها كامل الرعاية الطبية للمرضى في جميع المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير أرقى الخدمات لهم.