السعودية اليوم / الشرطة الأمريكية تعلن وفاة امرأة في أعمال الشغب بمبنى الكابيتول



واشنطن 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

أعلنت الشرطة الأمريكية وفاة امرأة متأثرةً بجروحها إثر إصابتها بالرصاص اليوم في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول بواشنطن.

وأوضح قائد شرطة العاصمة الفيدرالية روبرت كونتي خلال مؤتمر صحفي أن السلطات فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات إصابة المرأة بالرصاص.

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