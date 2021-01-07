السعودية اليوم / مصر تسجل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا و57 حالة وفاة



القاهرة 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 1007 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم بخروج 561 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 115975 حالة حتى اليوم.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 145590 حالة من ضمنهم 115975 حالة تم شفاؤها، و 7975 حالة وفاة.

//انتهى//

03:33ت م

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القاهرة 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 57 حالة جديدة.وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم بخروج 561 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 115975 حالة حتى اليوم.وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 145590 حالة من ضمنهم 115975 حالة تم شفاؤها، و 7975 حالة وفاة.//انتهى//03:33ت م0229

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