السعودية اليوم / نزوح أكثر من مليوني إثيوبي بسبب النزاع في إقليم تيغراي شمال البلاد



أديس أبابا 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

كشف مسؤول بالإدارة الانتقالية التي عينتها الحكومة الاتحادية في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا أن الصراع في تيغراي تسبب في نزوح أكثر من مليوني شخص.

وأضاف المسؤول البارز بالإدارة الانتقالية جبرميسكل كاسا في تصريح صحفي أن نحو 2.2 مليون شخص نزحوا داخل تيغراي منذ اندلاع النزاع هناك في نوفمبر الماضي ، لافتًا النظر إلى أن نصف هؤلاء النازحين هربوا بعد أن تعرضت منازلهم للحرق.

وخاضت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية عملية عسكرية في الرابع من نوفمبر الماضي، ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وهي حزب سياسي كان يحكم الإقليم.

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