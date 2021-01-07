رياضي / كأس الرابطة الإنجليزي: سيتي إلى النهائي بفوزه على جاره يونايتد



الرياض 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

تأهل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بفوزه على جاره ومضيفه مانشستر يونايتد 2-0 الأربعاء في نصف النهائي.

افتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 50 بعد متابعة ركلة حرة نفذها فيل فودن إلى داخل منطقة الجزاء في مرمى الحارس دين هندرسون، اعترض عليه أصحاب الأرض لكن حكم الفيديو المساعد "في ايه ار" أثبت صحته.

وأضاف فيرناندينيو الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (83).

وسيلعب سيتي المباراة النهائية ضد توتنهام الفائز أمس الثلاثاء على ضيفه برنتفورد من الدرجة الأولى 2-0.

ولم يستفد يونايتد من غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لفريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا لإصابتهم بفيروس

وعادل غوارديولا نظيره النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب يونايتد بعدد الانتصارات في المواجهات المباشرة بينهما وأصبح لكل واحد بينهما ثلاثة انتصارات مقابل تعادل في المباريات السبع التي جمعتهما.

وقال الإسباني بعد المباراة "التغلب على يونايتد على أرضه أمر مميز ونتيجة رائعة. الشوط الأول كان محبطاً لكننا أجرينا تعديلات في الشوط الثانية وفزنا بالمباراة".

وأضاف "الوصول إلى النهائي مرتين متتاليتين أمر رائع ونأمل بالفوز باللقب مرة أخرى".

// انتهى //

03:09ت م

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الرياض 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 06 يناير 2021 م واستأهل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بفوزه على جاره ومضيفه مانشستر يونايتد 2-0 الأربعاء في نصف النهائي.افتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 50 بعد متابعة ركلة حرة نفذها فيل فودن إلى داخل منطقة الجزاء في مرمى الحارس دين هندرسون، اعترض عليه أصحاب الأرض لكن حكم الفيديو المساعد "في ايه ار" أثبت صحته.وأضاف فيرناندينيو الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (83).وسيلعب سيتي المباراة النهائية ضد توتنهام الفائز أمس الثلاثاء على ضيفه برنتفورد من الدرجة الأولى 2-0.ولم يستفد يونايتد من غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لفريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتعرض للخسارة الأولى محلياً بعد 11 مباراة.وعادل غوارديولا نظيره النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب يونايتد بعدد الانتصارات في المواجهات المباشرة بينهما وأصبح لكل واحد بينهما ثلاثة انتصارات مقابل تعادل في المباريات السبع التي جمعتهما.وقال الإسباني بعد المباراة "التغلب على يونايتد على أرضه أمر مميز ونتيجة رائعة. الشوط الأول كان محبطاً لكننا أجرينا تعديلات في الشوط الثانية وفزنا بالمباراة".وأضاف "الوصول إلى النهائي مرتين متتاليتين أمر رائع ونأمل بالفوز باللقب مرة أخرى".// انتهى //03:09ت م0227

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