السعودية اليوم / ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بأفريقيا



أديس أبابا 22 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 06 يناير 2021 م واس

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بمرض فيروس

وأضاف المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 68 ألفا و 755 حالة.

// انتهى //

02:43ت م

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أديس أبابا 22 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 06 يناير 2021 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد ( كوفيد- 19 ) في القارة الأفريقية بلغ مليونين و 879 ألفا و193 إصابة .وأضاف المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 68 ألفا و 755 حالة.// انتهى //02:43ت م0224

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