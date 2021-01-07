شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: الشباب أمل المستقبل وركيزة البناء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس، داعمي مرحلة إعادة الهيكلة لمجلس شباب المنطقة الشرقية.

ونوه سموه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- من دعم ورعاية للشباب، باعتبارهم أمل المستقبل، وركيزة من ركائز البناء والتطوير، مشيرا إلى الدعم الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمجلس شباب المنطقة.

وحرص سموه على تمكين القدرات الشبابية في المنطقة، وتحقيق تطلعات الشباب، وتقديم العون اللازم لهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، موضحا أن مرحلة التأسيس شملت وضع الأسس والأطر لعمل مؤسسي، يعزز دور الشباب والشابات، وينقل العمل الشبابي لآفاق أوسع، عبر استقراء احتياجات الشباب، ودراسة نماذج محلية وإقليمية وعالمية، لتقديم نموذج فريد في العمل الشبابي، مثمنا سموه دعم وشراكة مختلف الجهات مع المجلس، مؤكدا أهمية الشراكة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.