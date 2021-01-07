شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة نسب إنجاز المشاريع التعليمية.. وعمليات التأهيل والترميم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية المكلف د. سامي العتيبي، الدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع التعليم من قبل حكومتنا الرشيدة - أعزها الله -، بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلبة، الأمر الذي يلقي على عاتقنا جميعًا مسؤولية أكبر للنهوض بجودة قطاع التعليم في مملكتنا الحبيبة في توفير بيئة تعليمية آمنة وبمواصفات عالية من التجهيزات لتكون جاذبة ومحفزة للتعلم، وذلك لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في بناء العقول المرتبطة أهدافها بالرؤية الطموحة للمملكة 2030.

واطلع د. العتيبي، أمس، خلال وقوفه صباح اليوم بمقر مبنى الخدمات المساندة بالدمام، على تقرير قدّمه المساعد للخدمات المساندة سعيد الزهراني، يرصد من خلاله نسبة إنجاز المشاريع التعليمية، وخطة سير عمليات الإنشاء والتأهيل والترميم، مؤكدًا الحرص على تفعيل التوجيهات وتنفيذ البرامج والمشاريع التي ترسم خارطة طريقها وزارة التعليم، بما يضمن بناء جيل واعٍ ومبدع.

من جهته، أشار المساعد للخدمات المساندة سعيد الزهراني إلى أن جميع الخطط والعمليات التي تتبناها إدارة تعليم المنطقة تصب في مصلحة تجويد مشاريع المباني التعليمية، والعمل بما يُحقق رؤية تعليم الشرقية، والتي تسهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.