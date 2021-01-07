شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 29 صالون حلاقة بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية محافظة الجبيل، 3 صوالين حلاقة مخالفة لأنظمة وتعليمات البلدية، وأنذرت 26 صالونا أخرى، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات بحقها، وذلك خلال زيارة 60 صالون حلاقة رجالي، لمتابعة التأكد من وجود البطاقات الصحية لدى العاملين.

وتأتي هذه الزيارات ضمن الحملات التفتيشية التي تنفذها البلدية على صالونات الحلاقة، بهدف التأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والنظافة العامة واستخدام الأدوات المعقمة ونظافة المواد المستخدمة والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة حلاقة متميزة تتوافر فيها كل احتياطات الصحة والسلامة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، أن الحملة تهدف أيضا إلى الارتقاء بالوضع الصحي لمحلات الحلاقة وتعزيز الوعي للمجتمع المحلي والتعريف بمخاطر استخدام أدوات حلاقة غير نظيفة ودورها في انتقال الأمراض، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وأرسلت البلدية 8 عينات لمختبر الأمانة وذلك للتأكد منها.

وأكد م. الدويش أن الحملات التي نظمتها البلدية بينت للعاملين أهمية استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستعمال لمرة واحدة للوقاية من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريقها، إضافة إلى التأكد من التزام جميع الصالونات بوضع قائمة الأسعار في مكان بارز.