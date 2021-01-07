شكرا لقرائتكم خبر عن برامج وفعاليات سياحية تحفظ تراث القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث محافظ القطيف المكلف رئيس لجنة التنمية السياحية فلاح الخالدي، الجميع، على بذل الجهد والعطاء للمحافظة على تراث القطيف وهويتها وما يعكس تاريخها، وتقديم الأفضل لأبناء المحافظة وزوارها من برامج وفعاليات وأنشطة سياحية جاذبة وإبراز عوامل الجذب السياحي فيها كون محافظة القطيف يتوافر فيها جميع المقومات السياحية وبكثرة. ودعا الخالدي، خلال رئاسته اجتماع لجنة التنمية السياحية، في قاعة الاجتماعات بالمحافظة، أمس، بحضور أعضاء اللجنة، إلى ضرورة تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتطوير المنتجات والمقومات السياحية التي تحظى بها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حماها الله - وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ‏وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بما يعود على المحافظة وأبنائها بالخير والفائدة وفقا لرؤية المملكة 2030.