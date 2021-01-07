شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 32 مخيما عشوائيا.. وحجز الدبابات المخالفة غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت إدارة المراقبة والنظافة العامة، التابعة لبلدية غرب الدمام، 32 مخيمًا عشوائيًا، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك ضمن جهودها في الحفاظ على المظهر العام، وتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، ومطار الملك فهد الدولي.

من ناحية أخرى، حجزت إدارة المراقبة والنظافة العامة، الدبابات المخالفة في المتنزه البري، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة الدمام، ومرور المنطقة، وذلك ضمن الحملات المتواصلة لمنع المخالفات، وحرصًا على سلامة الجميع.

كانت بلدية غرب الدمام قد أطلقت حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، بمشاركة منسوبي البلدية، وذلك بهدف سد النقص من فصائل الدم المختلفة والمطلوبة لإنقاذ أرواح المحتاجين.