شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف 6 نساء ضمن «تأهيل الصم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق نادي الصم في المنطقة الشرقية، برنامج تأهيل وتوظيف الصم، ضمن مبادراته في المسؤولية الاجتماعية، وتم توقيع عقود توظيف عدد من النساء الصم في مرحلته الأولى، على أن يتم توظيفهن في النادي بقسمه النسائي، والعمل على تأهيلهن وتدريبهن على الأعمال الإدارية، ومختلف التخصصات، التي يتم من خلالها تطوير مهاراتهن وصقلها.

وأوضح رئيس نادي الصم د. ناصر الشمري، أن هذا البرنامج يأتي متوافقا مع أهداف الرؤية الوطنية الطموحة 2030، ويتيح للصم التدريب والتأهيل بالتعاون مع مختلف القطاعات، والعمل على ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتقديم نموذج تكاملي يسير وفق خطوات ثابتة لتحقيق الريادة والتكامل.

وأكد أن المرحلة الأولى شهدت توقيع عقود توظيف 6 من النساء الصم مع إحدى الشركات، على أن يكون مقر عملهن بالنادي، والاستفادة من خبراتهن ومهاراتهن والعمل على تطويرها وإتاحة الفرصة لهن لتقديم صورة من صور الإبداع التي يمتلكنها في العديد من التخصصات، وأن النادي لديه حزمة من البرامج يعمل على تنفيذها وسيكون النساء شركاء في تحقيق أهدافها.

وبين أن المرحلة المقبلة ستشمل جميع فئات الصم من الرجال للاستفادة منهم في النادي ورفع مستوى الأداء، وأن النادي يعمل على فتح آفاق جديدة وبرامج متنوعة ذات طابع تفاعلي وتنموي في الجانب المهاري.