شكرا لقرائتكم خبر عن 590 مستفيدا من المساعدة النفسية الأولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد أكثر من 590 متدربا من برنامج المساعدة النفسية الأولية، الذي نفذه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية خلال العام الماضي، في 7 مدن شملت الرياض، وخميس مشيط، وجدة، والظهران، وتبوك، والمدينة المنورة؛ تمهيدًا لتطبيقه في مدن أخرى.

ويستهدف البرنامج زيادة المعرفة بالاضطرابات النفسية وسبل المساعدة المتاحة لأفراد المجتمع، وتخفيف آثار المرض النفسي، والإلمام بتقديم المساعدة النفسية الأولية، بالإضافة إلى تقليل الوصمة ورفع مستوى الثقافة النفسية.

ويعتبر البرنامج التدريبي من البرامج النوعية الموجهة لجميع فئات المجتمع من غير المتخصصين على مدى يومين بمعدل 10 ساعات تدريبية، ويساعد على معرفة الخطوات العلمية والعملية عند الحاجة لتقديم المساعدة النفسية الأولية للأمراض والاضطرابات النفسية.

يذكر أن برنامج المساعدة النفسية الأولية انطلق في أستراليا عام 1997م وجرى نقله لأكثر من 25 دولة حول العالم، ويعتبر المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالسعودية أول جهة في الشرق الأوسط تقوم بتقديم هذا البرنامج والرابع عشر دوليًا.