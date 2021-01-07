شكرا لقرائتكم خبر عن توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمخاطر الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الأحساء دورة «مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب في الجمعيات الأهلية»، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة.

وتناولت الدورة التي قدمها مدير المركز أحمد الفضلي توضيحا لآلية فهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتحديدها ومعالجتها، إضافة إلى تبيين آلية تحديد وتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة، كما تطرق للحديث حول آلية تحديد السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى الكشف عن المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال، مستعرضا الإجراءات المطلوبة عند وجود الشبهة.