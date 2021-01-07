شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: «بيان العلا» استقرار إقليمي وتكامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الاتحاد الأوروبي، أن البيان الصادر عن القمة الخليجية في دورتها الـ 41 في محافظة العلا وما تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعزز الاستقرار الإقليمي إلى حد كبير ويعيد وحدة وتعاون دول المجلس بالكامل.

تعزيز الشراكة

وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بيل أمس: توصلت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اتفاق بشأن العلاقات فيما بينها خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في محافظة العلا أمس الأول، وسبق ذلك بيوم قرار المملكة إعادة فتح حدودها مع قطر، منوها بدور الوساطة الذي قامت به دولة الكويت، وكذلك الولايات المتحدة. وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المزيد من التكامل الإقليمي داخل مجلس التعاون الخليجي وتعزيز شراكته الطويلة الأمد مع مجلس التعاون.

رأب الصدع

ومن جهته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ببيان العلا بشأن «التضامن والاستقرار» الصادر عن القمة. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، تقدير الأمين العام لمن عملوا بلا هوادة، في المنطقة وخارجها، ومنهم أمير دولة الكويت الراحل وسلطان عمان الراحل، من أجل رأب الصدع في منطقة الخليج. وأبدى أنطونيو غوتيريش ثقته في أن جميع الدول المعنية ستواصل العمل بروح إيجابية لتعزيز العلاقات بينها.

تعاون مستمر

وأعربت كوريا الجنوبية عن ترحيبها بما صدر عن القمة الخليجية الـ 41 في «إعلان العلا» لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي والعربي، وعن الاتفاق على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر. وعبر المتحدث لوزارة الخارجية أمس عن بالغ التقدير لمجهودات الحكومة الكويتية التي بذلتها لتحقيق التوحد في منطقة الخليج العربي، وقال: إن حكومتنا ستواصل التعاون مع الدول العربية بما يشمل دول الخليج العربي ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.