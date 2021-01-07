شكرا لقرائتكم خبر عن 41 ألف فحص مخبري لـ «كورونا» بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى مختبر الجزيئيات الحيوية في المختبر الإقليمي في نجران، فحص كورونا لـ 41612، وذلك منذ تدشينه في شهر يوليو 2020.

وأوضحت «صحة نجران» أن المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي أجرى 431290 فحصا مخبريا، وذلك خلال العام 2020، وشملت هذه الفحوصات 24396 فحصا لعينات أمراض الدم، و45165 فحصا للسموم والأدوية، و90946 فحصا للأمراض المعدية للمتبرعين، و3654 فحصا جرثوميا لمياه المنشآت، و78964 فحصا لهرمونات البالغين، و11868 فحصا لهرمونات حديثي الولادة.

وأشارت إلى أن عدد فحوصات الأمراض المعدية 51552 فحصا، والحمض النووي «نات» 36810 فحوصات، والفحص البكتيري لصفائح الدم 5548 فحصا، والأمصال 40341 فحصا، وفيروس الالتهاب الكبدي «ب، ج» بتقنية PCR434 فحصا.