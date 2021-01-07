شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح «فايزر» لا يغير الجينات البشرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد استشاري الأمراض المعدية ومدير مكافحة العدوى بصحة الشرقية د. حاتم محمد الهاني، أن لقاح «فايزر» لا يغير جينات «DNA» للإنسان، نافيا شائعات أن الهدف منه السيطرة على الأرض، أو لمراقبة البشر، مشيرا إلى أن اللقاح تم اختباره على 51 ألف شخص من أجناس مختلفة، وأعطى نتائج 52% في الجرعة الأولى، و95% في الجرعة الثانية.

ولفت د. الهاني خلال مشاركته في ندوة نظمها منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف عن بعد، تحت عنوان «مستجدات كوفيد 19.. الحصاد واللقاح» إلى أنه في شهر أبريل 2020 تم الإعلان عن 115 مشروع لقاح، وما ثبتت فعاليته هو 78 فقط، وفي الأخير لم يتواجد إلا بعدد أصابع اليد.

وأشار إلى أنه حتى 27 ديسمبر الماضي أصيب أكثر من 80 مليون فرد، وتوفي أكثر من مليون و800 ألف حالة وفاة، وهذا غير مشهود في العالم خلال الـ 100 سنة الماضية. وقال إن اللقاحات بدأت في القرن 17 الميلادي، ونتائجها تظهر بعد سنوات، أما بعد التطور أصبحت تظهر بعد أشهر، والآن وصلت النجاحات البشرية إلى نسبة 100%.

وأكد اتباع جميع مراحل اللقاح حتى ثبت وأقر، لافتا إلى أن البعض لا يقبل كل جديد، وهذا ليس بسبب الجهل بل بسبب القناعة أو الضبابية لديهم، مشددا على ضرورة استيعابهم، والإجابة عن أي تساؤل يطرح، حتى يقتنع الجميع باللقاح، لافتا إلى أن أكثر من 13 مليون شخص حول العالم أخذوا اللقاح. ودعا الجميع إلى التطعيم حتى نحقق المناعة المجتمعية.

وبين أن اللقاح المتواجد صالح مع الفيروس المتحور، مشيرا إلى أن «كورونا» تحور حوالي 12 ألف مرة وهذا طبيعي، نافيا وجود ما يسمى «كوفيد 20».