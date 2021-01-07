شكرا لقرائتكم خبر عن «العلا».. قمة إستراتيجية ووحدة خليجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّطت الصحف الدولية الضوء على النتائج التاريخية التي استطاعت القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العلا تحقيقها، أمس الأول، وأبرزها رأب الصدع في منطقة مجلس التعاون الخليجي بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر من الجهة الأخرى، مبرزة ما سمّته بـ«الأهمية الإستراتيجية» لتلك القمة التي استطاعت تحقيق مصالحة تاريخية بعد أكثر من 3 سنوات من الأزمة الخليجية، إضافة إلى النتائج الاقتصادية والمجتمعية المهمة للقمة والمصالحة على كافة شعوب منطقة الخليج، والدول العربية والشرق أوسطية والعالم.

عمل مشترك

وقالت صحيفة الجاريان البريطانية إن القمة «أعادت الأمل لشعوب المنطقة الخليجية بتواصل العمل المشترك بين الدول الأطراف، بعد سنوات من الفراق، وغلق الحدود وتبادل الاتهامات». وأضافت: «انعقاد القمة في ذلك التوقيت وبهذا الشكل يعد أمرًا إستراتيجيًا، حيث يأتي في بداية عام جديد ونهاية فترة الرئيس دونالد ترامب، وتولي جو بايدن السلطة في البيت الأبيض، كما ستتنفس المنطقة الصعداء على النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية بسبب هذه المصالحة».

تأثيرات إيجابية

وذكرت صحيفة واشنطن تايمز أنها «عصر جديد من الهدوء في منطقة الشرق الأوسط»، حيث تأتي بعد عدة خطوات ملموسة لتحقيق السلام في المنطقة، كما سبقتها قمة الرياض، التي شهدت «فتح الأبواب الدبلوماسية» ـ حسب وصف الصحيفة ـ بين تركيا والمملكة. وأضافت الصحيفة: «فتح الحدود الآن مع قطر واستعادة العلاقات بين دول الخليج ستكون له مجموعة من التأثيرات الإيجابية على المنطقة والعالم، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب».

تغيرات كبيرة

وفي نفس الإطار، لفتت صحيفة كانبيرا تايمز الأسترالية إلى أن المصالحة تأتي بعد مجموعة من الخطوات السياسية الكبيرة للمملكة العربية السعودية على الصعيد السياسي، حيث سبقتها رئاسة المملكة مجموعة العشرين الأخيرة واستضافتها قمة الرياض بحضور أكبر رؤساء وقادة العالم. وقالت الصحيفة: «قمة العلا هي بداية لتغيرات كبيرة وإيجابية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي».

وأشارت الصحيفة إلى أن القمة تأتي بعد رحيل قائدين كبيرين في منطقة دول مجلس التعاون، وهما: السلطان قابوس «رحمه الله» في سلطنة عُمان، والشيخ صباح الأحمد «رحمه الله» في الكويت، وقالت: «الكويت وعمان بزعامة سمو الشيخ صباح والسلطان قابوس «رحمهما الله»، على الترتيب كانا يخلقان نوعًا من التوازن في المنطقة بين قطر والإمارات والسعودية، وبرحيلهما أبرز ذلك مدى احتياج قطر وباقي دول المنطقة لإنهاء الخلاف الآن ودون تأخير».

واستطردت: «القمة ناقشت ملفات التعاون الخليجي، والشراكات الإستراتيجية الإقليمية والدولية، وملف إيران وبرنامجها النووي، والنتائج التي خرجت عنها ستسبب تغيّرات كبيرة في المنطقة خلال الفترة المقبلة».

صفحة جديدة

واقتبست صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كلمات من كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قوله: «إننا لننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع، التي سبق أن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- واستمر بمتابعتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، وأدت هذه الجهود بحمد الله، ثم بتعاون الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان العلا، الذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها، ونشيد في هذا الصدد بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وجميع الأطراف، التي أسهمت بهذا الشأن».

وعلقت الصحيفة على الكلمة بقولها إنها تعكس التوجه السعودي والقطري للتصالح وفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهم، ومدى سعي الولايات المتحدة لإنهاء الخلاف بينهم، مضيفة: «القمة كانت بمثابة توحيد للصفوف والمواقف في منطقة الخليج، وتأكيد على دور الولايات المتحدة في إنهاء الصراعات في المنطقة».

نهاية الصراع

وفي السياق ذاته، أشادت صحيفة الإندبندنت البريطانية بنتائج القمة الخليجية، بقولها: «قطر تعود للعائلة الخليجية»، وأضافت: «تم وضع كلمة النهاية للصراع بين دول الخليج أخيرًا بعد أكثر من 3 سنوات من التشاحن والخلافات». ولفتت الصحيفة إلى الدور المحوري، الذي لعبته المملكة في تشجيع دولتي الإمارات ومصر الشقيقتين أيضًا للتوقيع على البيان، وتوحيد الصف العربي وإتمام المصالحة.

وقالت: «السعودية قدّمت العديد من المساعي لدعم المصالحة بالاتفاق مع الإدارتين المصرية والإماراتية».

أهمية اقتصادية

وسلّطت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الضوء على التأثيرات الاقتصادية المحتملة للقمة والمصالحة على الناحية الاقتصادية، وقالت إن المصالح سينتج عنها دعم خاص لسوق النفط، التي تضررت من الأزمة الخليجية خلال السنوات الماضية، كما يمكن إطلاق مجموعة من المشروعات الاقتصادية المشتركة الجديدة في المنطقة، بعد إنهاء الخلاف بين البلدان الأربعة. واختتمت الصحيفة: «تعاون الدول الخليجية في ظروف وباء كورونا المستجد له أهمية اقتصادية خاصة الآن».