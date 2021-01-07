شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة تصنيف مخاطر مركزية بالوزارات والأجهزة الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الموافقة على نظامي صندوقي التنمية «العقارية» و«الثقافي»

منح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية الاختصاص الإشرافي

رفع التهنئة للقيادة بنجاح أعمال القمة «41» في العلا

انضمام صندوق التنمية الصناعية للمنتدى الاقتصادي العالمي

إقرار تعديل نظام المؤسسات الصحفية

وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام المؤسسات الصحفية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏‏ 20» وتاريخ 8/‏‏ 5/‏‏ 1422هـ، كما أقر إنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في وزارة المالية، والوزارات والأجهزة الحكومية.

وقرّر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، «يحفظه الله»، خلال جلسته أمس الأول ـ عبر الاتصال المرئي ـ، الموافقة على انضمام صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي، والموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية، ونظام صندوق التنمية الثقافي، ومنح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية ممارسة اختصاصها الإشرافي على الأوقاف في المملكة، وأعمال النظار عليها.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين ـ أيّده الله ـ عن شكره وتقديره لأصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللمشاركين في اجتماع أعمال الدورة «الحادية والأربعين» للمجلس الأعلى لمجلس التعاون «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح»، على ما بذلوه من جهود مباركة أسهمت ـ ولله الحمد ـ في إنجاحها.

ورفع مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ يحفظهما الله ـ على نجاح أعمال القمة، ومواصلة مسيرة الخير والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة لخدمة الشعوب وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وقد أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما ـ أيّده الله ـ من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان الشقيقة.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارتي العدل، والإعلام، والمؤسسة العامة للري، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والصندوق السعودي للتنمية، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تنفيذ كامل لرؤية خادم الحرمين

رحّب مجلس الوزراء بـ «إعلان العلا» الذي وقّعه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون خلال القمة، وما اشتمل عليه من الحرص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين بما في ذلك استكمال مقوّمات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحّدة، وكذلك التأكيد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز الدور الإقليمي للمجلس، وتوحيد المواقف السياسية وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المجلس وشعوبها، وبما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

مجلس تعاون خليجي موحد وقوي

شدد مجلس الوزراء على ما أكده صاحب السمو الملكي ولي العهد، أن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة «رؤية 2030» تضع في مقدّمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحّدًا وقويًا، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار دوله والمنطقة، وأهمية توحيد الجهود للنهوض بالمنطقة ومواجهة التحديات التي تحيط بها، خاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ الباليستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبنّاها ووكلاؤه من الأنشطة الإرهابية والطائفية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

تجديد إدانة العمل الإرهابي بمطار عدن

تناول مجلس الوزراء مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددًا إدانة المملكة للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن، والتأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن والشعب اليمني الشقيق، والثقة بأن تلك الحادثة الغادرة لن تزيدهم إلا إصرارًا وثباتًا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم.

إجراءات استباقية لسلامة المجتمع

استعرض مجلس الوزراء تطورات جائحة فيروس كورونا على الصعيدَين المحلي والدولي، وجملة من التقارير ذات الصلة بالإجراءات الاستباقية والسريعة المتخذة في المملكة لسلامة المجتمع، وتحقيق مزيد من المكاسب لمواجهة الجائحة، وأعمال مراكز الحملة الوطنية للقاح، مع تزايد الإقبال عليها من المواطنين والمقيمين كافة للحصول عليه مجانًا، وسط استمرار المؤشرات والمعطيات المتعلقة بالتحليل الوبائي باتجاهات إيجابية ومبشّرة.

دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك

نوّه مجلس الوزراء بالبيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته «الحادية والأربعين» وما تضمنه من تأكيد أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود الدول حرصهم على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في الترابط والتعاون والتكامل، وتعزيز أواصر البيت الخليجي وترسيخ مرتكزاته، وتنسيق المواقف الجماعية تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مجددًا ترحيبه بأن تكون دورة المجلس الأعلى «الثانية والأربعين» للمملكة العربية السعودية.

تفاهم سعودي مغربي في الطاقة المتجددة

فوّض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

تباحث مع قرغيزستان في الشؤون الإسلامية

فوّض مجلس الوزراء وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو مَن يُنيبه ـ بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية واللجنة الحكومية للشؤون الدينية في جمهورية قرغيزستان في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ّ

"اليوم" تهنئ

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة».

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: جابر بن علي بن عزيز القرني إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة الحرس الوطني، وعبدالعزيز بن زومان بن عبدالله الزومان إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة الحرس الوطني، وعبدالله بن صلال بن عبيسان العصيمي إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة الحرس الوطني، وم. محمد بن ناجم بن سلامة الحويطي إلى وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بأمانة منطقة عسير، وطلال بن أحمد بن محمد خليل إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتركي بن عبدالله بن إبراهيم الشليّل إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.