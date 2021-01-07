شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة " المؤسس" توقع مذكرتي شراكة مجتمعية لتطوير العمل التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب مذكرتي شراكة مجتمعية مع جمعية قمم الشبابية بمحافظة جدة وجمعية بادر للأجهزة الطبية بمنطقة مكة المكرمة ، يوم امس بقاعة الاجتماعات بعمادة شؤون الطلاب ، والتي تهدف الى تعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات التطوعية وتقديم برامج ومبادرات متنوعة، وبناء أسس مشتركة تسعى الى تطوير العمل التطوعي وصقل المهارات وتوجيه الطاقات الشبابية لخدمة الوطن ضمن خطة تنفيذية تستمر لمدة عام من توقيع المذكرتين تحرص في مضامينها على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال غرس ثقافة التطوع بين طلاب الجامعة وطالباتها

وأوضح وكيل العمادة للأنشطة الثقافية والاجتماعية د. عبدالعزيز بن عمر العماري أن المذكرتين هي امتداد للتعاون المشترك بين الجامعة والمؤسسات والجمعيات التطوعية المجتمعية لتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال التطوعي حيث سيتم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات في مجالات متنوعة بهدف صقل مهارات الطلاب واستثمار طاقاتهم وتطويرهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم.