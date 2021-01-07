شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول مراحل الملف الصحي الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، مشروع «الملف الصحي الرقمي»، وذلك بمركز صحي غرناطة كمرحلة أولى.

وبيَّن التجمع أن المشروع سيتم تطبيقه في المراحل القادمة في كل مراكز الرعاية الأولية التابعة للتجمع، وذلك ضمن مشاريع «التحول الصحي» بالمنطقة.

ويهدف المشروع لتحويل جميع التعاملات الطبية الورقية إلى نظام إلكتروني طبي متكامل لإدارة المعلومات الصحية للمستفيدين.

وتحقق مشروعات التحول الرقمي نوعية في الخدمات الصحية، للممارسين الصحيين وللمستفيدين من خلال توفير المعلومات الطبية للممارسين الصحيين عبر نظام إلكتروني حديث، وذلك بتطبيق عدد من الأنظمة الطبية منها الملف الطبي الإلكتروني، ونظام أهلية العلاج، وإدارة المواعيد الطبية، وإدارة الحالات الطبية، والمختبر، والصيدلية، والأشعة، وإدارة الأوامر الطبية، وإدارة العمليات والطوارئ، وإدارة التمريض، وإدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى عدد من الأنظمة التقنية لمختلف الأقسام الطبية، التي سوف تكون الأساس، الذي سيبنى عليه الخدمات الإلكترونية، التي ستُنفذ للمستفيدين بعد الانتهاء من إنجاز المشروع.