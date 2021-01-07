شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مخالفة لـ «تدابير كورونا» في الأسواق والمراكز التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أمانة المنطقة الشرقية، 11 مخالفة، يوم أمس الأول، وذلك من خلال 857 جولة رقابية، نفذتها الأمانة، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، من ضمنها 8 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في الأسواق والمراكز التجارية، و3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وأنجزت الأمانة رفع ما يقارب 7612 طنا من النفايات، وإزالة 4688 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9388 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة، وطهرت وعقمت 731 موقعا، مستخدمة ما يقارب 131014 لترا من كمية المطهرات والمعقمات، بمشاركة 463 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

وأكدت الأمانة مواصلة جولاتها الرقابية، وذلك للتأكد من تطبيق كافة المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، داعية بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية وكذلك الاشتراطات البلدية، من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940.