تأجيل فتح بوابات سد وادي قنونا للأسبوع القادم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- القنفذة

تقرر أن يتم تأجيل فتح بوابات سد وادي قنونا إلى الأسبوع القادم، فور انتهاء لجنة فتح بوابات سد وادي قنونا، والمكونة بناء على طلب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وموافقة محافظ القنفذة من مركزي سبت الجارة وأحد بني زيد ولجنة التعديات والدفاع المدني، والبلدية، وفرع وزارة النقل.

وقد قررت اللجنة تأجيل فتح البوابات حتى اكتمال تمشيط ومسح الوادي، والتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعدٍّ يغير مجرى الماء حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وكان من المقرر فتح البوابات، اليوم، وذلك بعد صدور موافقة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لفتح بوابات سد وادي قنونا في منطقة مكة المكرمة؛ لتصريف كمية 15 مليون متر مكعب ولمدة 35 يومًا بمعدل تصريف 5 م3 بالثانية؛ بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.



