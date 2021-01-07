الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

القبض على 13 شخصًا في أحداث اقتحام الكونجرس

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن قائد الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، أن قوات الأمن ألقت القبض على 13 شخصًا كلهم من غير سكان العاصمة واشنطن.

وقال في بيان صحفي: إن الشرطة صادرت 5 قطع أسلحة في أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة.

​وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلامًا مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

في سياق متصل، أعلنت ميوريل باوزير، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن عن فرض حظر تجول في العاصمة بدءًا من الساعة السادسة مساء (11 بتوقيت جرينتش).

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “طلبت فرض حظر تجول على مستوى المدينة في مقاطعة كولومبيا بدءًا من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الخميس 7 يناير”.

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس دونالد ترامب، وبعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وقد تمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واعتلاء منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن.



