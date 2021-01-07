رابط وطريقة تحميل تطبيق أبشر أفراد الجديد للاستفادة من هوية مقيم الرقمية

في إطار جهود وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الرامية إلى تطوير عملية التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، أوضحت الأحوال المدنية أنه بات بالإمكان الآن تحميل تطبيق أبشر أفراد الجديد، على الهواتف الذكية، وذلك للاستفادة من الهوية الرقمية، وخصصت روابط لتحميل التطبيق، خاصة بالهواتف آبل وهواتف أندرويد، وبذات السياق أعلنت الجوازات السعودية عن إطلاق النسخة الرقمية من هوية مقيم عبر التطبيق الجديد.

تطبيق أبشر أفراد الجديد

روابط تحميل تطبيق أبشر أفراد الجديد

وأتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الروابط التالية لتحميل تطبيق أبشر أفراد الجديد

رابط تحميل تطبيق أبشر عبر هواتف أبل (https://bit.ly/3omnGP3) .

رابط تحميل تطبيق أبشر عبر هواتف أندرويد (https://bit.ly/35g5xem) .

الجوازات السعودية تطلق هوية مقيم الرقمية

واعلنت الجوازات اليوم الأربعاء عن إطلاق ما أسمتها “هوية مقيم الرقمية”، وهي نسخة رقمية من هوية المقيم وأصبحت متاحة على تطبيق أبشر أفراد الجديد التابع لوزارة الداخلية، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وأشار المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، إلى أن “هوية مقيم الرقمية”، سوف تسهل على الأجهزة المعنية من التحقق من هوية حاملها المقيم في المملكة، عندما لا يكون حاملًا أصل الهوية، وذلك عن طريق تمكين المستفيد من عرض بيانات هويته إلكترونيًا عن طريق تطبيق أبشر أفراد الجديد، باستخدام رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، إضافة إلى إمكانية تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.