شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة الشورى» تدرس تعديل نظام حقوق المؤلف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - درست لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، في اجتماعها عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس الدكتور علي بن أحمد القرني، ومشاركة أعضاء المجلس واللجنة، مقترح تعديل نظام حماية حقوق المؤلف، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مسوغات تقديم المقترح بشكل مفصل وأهدافه، وأبرز الجوانب الصياغية للمقترح قبل الانتهاء من دراسته ورفعه للعرض أمام المجلس.

وأنهت اللجنة ضمن جدول أعمال اجتماعها إعداد مرئياتها المتعلقة بوجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440/ ‏1441، واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440/‏1441.