شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: 1750 كرتون تمور لنازحي الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضمن المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة؛ ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وزع المركز أمس (الأربعاء) 1750 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، استفادت منها 1750 أسرة. فيما اختتم المركز مشروع توزيع الحقائب الشتوية في جمهورية باكستان الإسلامية، إذ جرى توزيع 2550 حقيبة شتوية على عدد من المحتاجين والأيتام بالعاصمة إسلام آباد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بالحكومة الباكستانية ومكتب رابطة العالم الإسلامي في باكستان، استفاد منها 15300 فرد، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية لعام 2020 لدعم الفئات الأكثر احتياجا في باكستان.

