شكرا لقرائتكم خبر عن التوافق الخليجي.. يرعب النظام الإيراني والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.